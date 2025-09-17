Мбаппе о 2:1 с «Марселем»: «В некоторых моментах «Реал» мог быть эффективнее, и прежде всего я сам. Мы знали, что на «Бернабеу» получим свой шанс даже вдесятером»

Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Марселем» в Лиге чемпионов.

В домашнем матче 1-го тура общего этапа ЛЧ «Реал» одержал победу со счетом 2:1. Мбаппе сделал дубль с пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

– Игра «Марселя» вас удивила?

– Нет, я знаю «Марсель», смотрел все их матчи в этом сезоне, знаю чемпионат Франции. Мы хорошо начали матч, были стабильны, у нас было немало моментов, в которых мы могли бы быть более эффективными, и прежде всего я сам.

Они забили первый гол из-за ошибки, мы успели отреагировать. Во втором тайме мы создавали немного больше, заработали удаление, но в конце концов мы знали, что на «Бернабеу» мы получим свой шанс даже вдесятером, даже вдевятером. Мы получили этот пенальти и забили, мы рады, что хорошо начали выступление в Лиге чемпионов.

Что касается противостояния с Балерди , довольно много защитников делают подобное со мной, я привык к этому уже давно. Его цель – вывести меня из игры, но я все еще сосредоточен, и сегодня вечером я ухожу с победой, двумя голами и призом лучшему игроку матча, – сказал нападающий «Реала » в эфире Canal+.