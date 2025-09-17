Мбаппе забил 50 голов за «Реал» в 64 матчах. Лишь Роналду сделал это быстрее

Килиан Мбаппе достиг отметки в 50 голов за «Реал».

Французский нападающий сделал дубль в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем » (2:1), забив оба гола с пенальти – на 28-й и 81-й минутах.

В сегодняшней игре Мбаппе забил 49-й и 50-й голы за «Реал » во всех турнирах. Этот матч стал для него 64-м в составе мадридского клуба. Меньше времени для достижения отметки в 50 голов за «Реал» потребовалось лишь Криштиану Роналду, который забил 51 гол в первых 54 матчах.

Подробную статистику форварда можно найти здесь .