Мбаппе забил 50 голов за «Реал» в 64 матчах. Лишь Роналду сделал это быстрее
Килиан Мбаппе достиг отметки в 50 голов за «Реал».
Французский нападающий сделал дубль в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1), забив оба гола с пенальти – на 28-й и 81-й минутах.
В сегодняшней игре Мбаппе забил 49-й и 50-й голы за «Реал» во всех турнирах. Этот матч стал для него 64-м в составе мадридского клуба. Меньше времени для достижения отметки в 50 голов за «Реал» потребовалось лишь Криштиану Роналду, который забил 51 гол в первых 54 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
