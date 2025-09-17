Мбаппе признан лучшим игроком матча с «Марселем». У форварда «Реала» дубль с пенальти
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча «Реал» – «Марсель».
В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» одержал победу со счетом 2:1.
Приз лучшему игроку встречи получил Килиан Мбаппе, сделавший в сегодняшнем матче дубль с пенальти. Всего за 90 минут на поле нападающий «Реала» нанес 10 ударов по воротам соперника.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?1701 голос
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости