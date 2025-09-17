Мбаппе признан лучшим игроком матча с «Марселем». У форварда «Реала» дубль с пенальти

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча «Реал» – «Марсель».

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал » одержал победу со счетом 2:1.

Приз лучшему игроку встречи получил Килиан Мбаппе , сделавший в сегодняшнем матче дубль с пенальти. Всего за 90 минут на поле нападающий «Реала» нанес 10 ударов по воротам соперника.