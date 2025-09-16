Мареска о том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Считаю их и еще 3-4 клуба фаворитами. В прошлом году они показали, что могут бороться за трофей»

Энцо Мареска не считает «Баварию» андердогом в борьбе за ЛЧ.

Ранее почетный президент мюнхенского клуба Ули Хенесс сравнил шансы «Баварии» на успех в главном еврокубковом турнире с шансами «Хоффенхайма» на чемпионство в Бундеслиге. Вероятно, он имел в виду разницу в тратах «Баварии» и других европейских клубах на трансферы.

Завтра мюнхенцы примут «Челси » в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ.

«Бавария » уже в прошлом году показала, что они близки к победе и способны бороться за трофей. Это мое личное мнение. Я считаю их и еще 3-4 клуба фаворитами Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Челси».