Румменигге том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Не согласен, мы никогда не были андердогами. В прошлом сезоне мы могли выйти в полуфинал, а может и в финал»

Карл-Хайнц Румменигге не согласен со словами Ули Хенесса о «Баварии» в ЛЧ.

Ранее почетный президент мюнхенского клуба сравнил шансы «Баварии» на успех в главном еврокубковом турнире с шансами «Хоффенхайма» на чемпионство в Бундеслиге. Вероятно, он имел в виду разницу в тратах «Баварии» и других европейских клубах на трансферы.

В среду «Бавария» примет «Челси» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

«На этот раз я не согласен с Ули Хенессом , если он говорит, что мы – «Хоффенхайм» в Лиге чемпионов. Мы никогда не были андердогами. Возможно, мы не всегда являемся фаворитами, но это не так уж плохо. Посмотрите на два четвертьфинальных матча против «Интера » в прошлом сезоне и вы увидите, что это был не лучший наш уровень. Тем не менее, мы могли выйти в полуфинал против «Барселоны», а возможно, даже в финал.

Мы должны относиться к соревнованиям с уважением. Нельзя вести себя высокомерно, иначе вы быстро получите несколько пощечин. Если мы отнесемся к соревнованиям внимательно и с необходимой скромностью, мы сможем пройти очень далеко. Мы можем сразу показать, что способны обыграть победителей клубного чемпионата мира», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью Deutschen Presse-Agentur.