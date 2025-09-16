  • Спортс
  • Кейн о словах Хенесса про «Баварию» в ЛЧ: «Не сказал бы, что мы андердоги. Всегда рассчитываем на победу в каждом турнире»
Харри Кейн не считает «Баварию» андердогом Лиги чемпионов.

Ранее почетный президент мюнхенского клуба Ули Хенесс сравнил шансы «Баварии» на успех в главном еврокубковом турнире с шансами «Хоффенхайма» на чемпионство в Бундеслиге. Вероятно, он имел в виду разницу в тратах «Баварии» и других европейских клубах на трансферы.

Завтра мюнхенцы примут «Челси» в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ.

«Такой клуб, как «Бавария», всегда рассчитывает на победу в каждом турнире. Не сказал бы, что мы андердоги, хотя мы играем против лучших команд Европы.

Начинается долгий путь, который, надеюсь, продлится до мая. Не хочу забегать так далеко вперед. Мы хотим занять как можно более высокое место в таблице общего этапа. Все начнется завтра», – сказал нападающий «Баварии».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
