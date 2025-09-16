Канчельскис о «Спартаке»: «Неясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, все не так. Футболисты есть, а команды нет»

Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне.

После 8 проведенных туров Мир РПЛ команда Деяна Станковича занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

«Спартак» займет 4-5 место. Вот и ждите эти места. Осталось совсем чуть-чуть. До четвертого места команда точно поднимется.

Нестабильность у «Спартака », неясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, все не так. Один матч сыграют неплохо, начинают кричать, что все отлично, а потом начинаются проблемы. Футболисты есть, а команды нет.

Думаю, проблема в коллективе. Мы не о футболе говорим, а о других вещах. Но у нас же только про «Спартак» говорят», – сказал бывший полузащитник сборной России.