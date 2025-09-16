Угальде номинирован на звание игрока года КОНКАКАФ. Манфред стал лучшим бомбардиром РПЛ и сборной Коста-Рики в прошлом сезоне
Претенденты отобраны на основе статистики выступлений и мнения футбольных экспертов.
Нападающий «Спартака» и сборной Каста-Рики Угальде вошел в шорт-лист номинантов на награду от Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по итогам сезона. Угальде стал лучшим бомбардиром сборной Коста-Рики с 7 голами в 13 матчах. В чемпионате России он забил 17 голов – лучший показатель среди всех игроков КОНКАКАФ в истории турнира.
На звание лучшего игрока года КОНКАКАФ также номинированы:
Эдсон Альварес, Мексика («Фенербахче»);
Джонатан Дэвид, Канада («Ювентус»);
Рауль Хименес, Мексика («Фулхэм»);
Анхель Сепульведа, Мексика («Крус Асуль»);
Малик Тилльман, США («Байер»).
Победитель определится в результате голосования игроков, тренеров, СМИ и болельщиков.