Угальде номинирован на звание игрока года КОНКАКАФ. Манфред стал лучшим бомбардиром РПЛ и сборной Коста-Рики в прошлом сезоне

Манфред Угальде номинирован на звание игрока года КОНКАКАФ.

Претенденты отобраны на основе статистики выступлений и мнения футбольных экспертов.

Нападающий «Спартака» и сборной Каста-Рики Угальде вошел в шорт-лист номинантов на награду от Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по итогам сезона. Угальде стал лучшим бомбардиром сборной Коста-Рики с 7 голами в 13 матчах. В чемпионате России он забил 17 голов – лучший показатель среди всех игроков КОНКАКАФ в истории турнира.

На звание лучшего игрока года КОНКАКАФ также номинированы:

Эдсон Альварес, Мексика («Фенербахче»);

Джонатан Дэвид, Канада («Ювентус»);

Рауль Хименес, Мексика («Фулхэм»);

Анхель Сепульведа, Мексика («Крус Асуль»);

Малик Тилльман, США («Байер»). 

Победитель определится в результате голосования игроков, тренеров, СМИ и болельщиков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КОНКАКАФ
