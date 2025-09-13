  • Спортс
Бруну о Роналдиньо: «Он был моей первой любовью в футболе, из-за него все наслаждались игрой. Было очень здорово видеть, что он всегда делает все с улыбкой на лице»

Бруну Фернандеш назвал Роналдиньо своей первой футбольной любовью.

– С кем из завершивших карьеру игроков вы бы хотели сыграть?

– Я играл почти против всех своих кумиров. Я бы назвал двоих – Зидана и Роналдиньо.

Роналдиньо был моей первой любовью в футболе. Из-за него все наслаждались футболом, любили футбол. Например, было очень здорово наблюдать за его игрой, за тем, что он всегда делает все с улыбкой на лице. Это была чистая радость. Молодым игрокам это и хочется видеть – то, как он работает с мячом, насколько он эффективен все всем, что делает, и в то же время какой он приятный человек. Так что в нем было все.

К сожалению для большинства представителей моего поколения, он играл не так долго, как нам хотелось, потому что он был особенным, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

