Бруну о Роналдиньо: «Он был моей первой любовью в футболе, из-за него все наслаждались игрой. Было очень здорово видеть, что он всегда делает все с улыбкой на лице»
Бруну Фернандеш назвал Роналдиньо своей первой футбольной любовью.
– С кем из завершивших карьеру игроков вы бы хотели сыграть?
– Я играл почти против всех своих кумиров. Я бы назвал двоих – Зидана и Роналдиньо.
Роналдиньо был моей первой любовью в футболе. Из-за него все наслаждались футболом, любили футбол. Например, было очень здорово наблюдать за его игрой, за тем, что он всегда делает все с улыбкой на лице. Это была чистая радость. Молодым игрокам это и хочется видеть – то, как он работает с мячом, насколько он эффективен все всем, что делает, и в то же время какой он приятный человек. Так что в нем было все.
К сожалению для большинства представителей моего поколения, он играл не так долго, как нам хотелось, потому что он был особенным, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
