Фэнтези
0

Хакими – самый популярный защитник в Фэнтези ЛЧ на Спортсе’’ Рафинью выбирают чаще всех из полузащитников

В фэнтези-турнире Лиги чемпионов на Спортс’’ собрано уже больше 10 000 команд.

Ашраф Хакими – самый популярный среди защитников, он есть в 32,55% команд. Игрок «ПСЖ» стоит 6 млн. В топ-3 по проценту выбора на этой позиции также Дензел Думфрис из «Интера» (6) – 21,54% и Риккардо Калафьори из «Арсенала» (5,5) – 16,23%.

Рафинья – самый популярный полузащитник. Игрока «Барселоны» выбрали 26,54% фэнтези-менеджеров, он стоит 10,5 млн. В тройку по частоте выбора также попали Педру Гонсалвеш из «Спортинга» (6) – 20,71% и Майкл Олисе из «Баварии» (10) – 19,61%.

Килиан Мбаппе – самый популярный нападающий, он есть у 54,84% игроков и стоит 11 млн. В топ-3 на этой позиции также Харри Кейн из «Баварии» (10,5) – 30,93% и Эвангелос Павлидис из «Бенфики» (6,5) – 20,13%.

Самый популярный вратарь перед 1-м туром –  Темирлан Анарбеков из «Кайрата», который стоит 4 млн. Однако он травмирован и точно пропустит 1-й матч основного раунда. В топ-3 по популярности на этой позиции Давид Райя из «Арсенала» (6) – 12,63% и Руй Силва из «Спортинга» (5) – 10,09%.

👉 Создавайте свою команду в Фэнтези Лиги чемпионов. Следить за новым сезоном будет еще интереснее!

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘
