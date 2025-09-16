Оуэн выложил фото с Усиком: «Рад, что встретился с легендой на футбольном поле, а не на ринге»

Майкл Оуэн поделился фотографией с Александром Усиком.

Чемпион мира по боксу сыграл за сборную легенд мира в благотворительном футбольном матче в Лиссабоне против легенд Португалии (1:4).

После игры экс-нападающий «Ливерпуля », «МЮ », «Реала » и сборной Англии выложил совместное фото с Усиком.

«Рад, что встретился с легендой на футбольном поле, а не на ринге», – подписал публикацию Оуэн .

Фото: x.com/themichaelowen