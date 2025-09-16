Александр Усик сыграл в благотворительном футбольном матче в Португалии за сборную легенд мира
Усик принял участие в благотворительном футбольном матче легенд.
В Лиссабоне сыграли сборные легенд Португалии и легенд мира. Игр прошла в формате двух таймов по 40 минут.
Португальская команда выиграла 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу и Пепе. У команды легенд мира забил Майкл Оуэн.
Александр Усик отыграл 17 минут в первом тайме и шесть минут во втором. Чемпион мира по боксу вышел на замену на 22-й минуте вместо шведского нападающего Хенрика Ларссона.
WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportaran
