Александр Усик сыграл в благотворительном футбольном матче в Португалии за сборную легенд мира

Усик принял участие в благотворительном футбольном матче легенд.

В Лиссабоне сыграли сборные легенд Португалии и легенд мира. Игр прошла в формате двух таймов по 40 минут.

Португальская команда выиграла 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу и Пепе. У команды легенд мира забил Майкл Оуэн.

Александр Усик отыграл 17 минут в первом тайме и шесть минут во втором. Чемпион мира по боксу вышел на замену на 22-й минуте вместо шведского нападающего Хенрика Ларссона.

