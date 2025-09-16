  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Александр Усик сыграл в благотворительном футбольном матче в Португалии за сборную легенд мира
4

Александр Усик сыграл в благотворительном футбольном матче в Португалии за сборную легенд мира

Усик принял участие в благотворительном футбольном матче легенд.

В Лиссабоне сыграли сборные легенд Португалии и легенд мира. Игр прошла в формате двух таймов по 40 минут.

Португальская команда выиграла 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу и Пепе. У команды легенд мира забил Майкл Оуэн.

Александр Усик отыграл 17 минут в первом тайме и шесть минут во втором. Чемпион мира по боксу вышел на замену на 22-й минуте вместо шведского нападающего Хенрика Ларссона.

WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportaran
logoАлександр Усик
logoбокс
logoЭлдер Поштига
logoЛуиш Фигу
logoПепе
Педру Паулета
logoМайкл Оуэн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»
513 сентября, 14:25
Паркер считает, что Усик избегает его: «Не знаю, почему он это делает. Не думаю, что из-за страха, ведь он дрался со всеми»
410 сентября, 09:37
Уордли рассчитывает подраться с Усиком: «Триумф близок, но перед ним меня ждет очень опасный парень»
19 сентября, 10:15
Главные новости
Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»
17 минут назад
Турнир Top Dog 39 пройдет 20 сентября в Уфе: Евгений «Шиша» Шишков против Ивана «Мастака» Нушкина в главном бою
49 минут назад
Дана Уайт: «Леброн Джеймс продержался бы 10 секунд в бою с Хабибом. Он его задушит или оторвет руку»
8сегодня, 08:42
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring
4сегодня, 07:02
Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»
7сегодня, 06:38
Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен
1сегодня, 06:23
О’Мэлли – о возможном поединке с Ядуном: «Не разговаривал с UFC. Но в этом есть смысл – отличный соперник»
1вчера, 18:01
Машьянов – о смерти Хаттона: «Был безбашенным и грязным боксером из кабака. Жалко человека. Не особо правильный образ жизни вел»
4вчера, 16:08
Бахрам Муртазалиев: «Канело сам виноват в поражении Кроуфорду. Он был однообразен»
7вчера, 14:10
Дрозд не поддерживает идею поединка Бивола и Кроуфорда: «Не вижу пересечений между ними в силу разных весовых категорий»
12вчера, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
сегодня, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30