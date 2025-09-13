Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»

Александр Усик дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Канело сильнее физически – и бьет он мощно. Но у Кроуфорда больше навыков, он умеет работать с обеих сторон. Он умный боксер – умеет обманывать движениями, умеет менять позиции, если что-то идет не так.

Кроуфорд – единственный боксер подобных габаритов, умеющий эффективно работать в двух стойках. У них равные шансы на победу. Думаю, бой закончится решением», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик .

