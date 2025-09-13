  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»
1

Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»

Александр Усик дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Канело сильнее физически – и бьет он мощно. Но у Кроуфорда больше навыков, он умеет работать с обеих сторон. Он умный боксер – умеет обманывать движениями, умеет менять позиции, если что-то идет не так.

Кроуфорд – единственный боксер подобных габаритов, умеющий эффективно работать в двух стойках. У них равные шансы на победу. Думаю, бой закончится решением», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Кроуфорд сожрет Канело?

Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
logoСауль Альварес
logoТеренс Кроуфорд
logoАлександр Усик
logoбокс
Канело - Кроуфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Альвареса – о бое с Кроуфордом: «Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру»
1011 сентября, 16:10
«Семь? О, Господи!» Канело удивился, узнав, сколько у Кроуфорда детей
59 сентября, 18:02
Уайт – о поединке Канело и Кроуфорда: «По кассе это третий поединок в истории бокса. Невероятно»
39 сентября, 10:04
Главные новости
Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни
3сегодня, 13:55
Арман Царукян и Бенсон Хендерсон проведут схватку по грэпплингу на ACB JJ 18
1сегодня, 13:30
Конор Макгрегор: «Я точно подерусь на турнире в Белом доме. Это мое событие, без вариантов»
11сегодня, 12:30
Хабиб – об Усмане Нурмагомедове: «Я считаю, что он лучше Топурии. Более разносторонний боец»
18сегодня, 11:40
Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»
4сегодня, 10:35
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
3сегодня, 10:10
Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»
9сегодня, 10:05
Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC
сегодня, 09:00Видео
Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»
3сегодня, 08:50
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
15сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22