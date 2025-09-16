Лахиялов о том, что не повернулся к флагу России в 2013-м: «Не надо искать никакой подоплеки. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой? Это не совсем правильно»

Шамиль Лахиялов вспомнил о скандале с гимном и флагом России.

Перед матчем «Крыльев Советов » и «Анжи » в 21-м туре Премьер-лиги-2012/13 футболист самарской команды не повернулся лицом к российскому флагу во время исполнения государственного гимна.

– Эпизод с гимном – один из самых скандальных в твоей карьере…

– Там не надо искать никакой подоплеки. Все, что ни делается, – все к лучшему. В натуре не совсем правильно, чтобы перед каждой игрой звучал гимн.

Возможно, после того эпизода со мной и начали рассуждать, есть ли необходимость [включать гимн перед каждым матчем].

На поле среди 22 футболистов могло быть 18-20 иностранцев. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой?

А что касается причин [моего поступка], я тогда попал на «Анжи-Арену», в ту атмосферу, и меня, скажем так, заштормило, – сказал Лахиялов .