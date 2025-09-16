  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лахиялов о том, что не повернулся к флагу России в 2013-м: «Не надо искать никакой подоплеки. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой? Это не совсем правильно»
25

Лахиялов о том, что не повернулся к флагу России в 2013-м: «Не надо искать никакой подоплеки. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой? Это не совсем правильно»

Шамиль Лахиялов вспомнил о скандале с гимном и флагом России.

Перед матчем «Крыльев Советов» и «Анжи» в 21-м туре Премьер-лиги-2012/13 футболист самарской команды не повернулся лицом к российскому флагу во время исполнения государственного гимна. 

– Эпизод с гимном – один из самых скандальных в твоей карьере…

– Там не надо искать никакой подоплеки. Все, что ни делается, – все к лучшему. В натуре не совсем правильно, чтобы перед каждой игрой звучал гимн.

Возможно, после того эпизода со мной и начали рассуждать, есть ли необходимость [включать гимн перед каждым матчем].

На поле среди 22 футболистов могло быть 18-20 иностранцев. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой?

А что касается причин [моего поступка], я тогда попал на «Анжи-Арену», в ту атмосферу, и меня, скажем так, заштормило, – сказал Лахиялов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Адама Ахмадова
logoШамиль Лахиялов
logoпремьер-лига Россия
logoАнжи
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жена убеждает Жерсона остаться в «Зените». Семье нравится в Санкт-Петербурге (Legalbet)
2 минуты назад
Играйте в «100к1» и смотрите матч «Боруссия» – «Ювентус» сегодня в 22:00 в Okko!
21 минуту назадТесты и игры
«Милан» и «Интер» договорились о покупке «Сан-Сиро» у города. Арена будет реконструирована для проведения матчей Евро-2032
823 минуты назад
Слот о трансферах «Ливерпуля»: «Эксперты постоянно говорят про потраченные 450 млн фунтов, забывая, что мы заработали 300 млн. Собослаи тоже стоил бы 100 млн, если бы пришлось его продать»
2025 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин»
4535 минут назадLive
Кейн о словах Хенесса про «Баварию» в ЛЧ: «Не сказал бы, что мы андердоги. Всегда рассчитываем на победу в каждом турнире»
442 минуты назад
Новиков об ошибке Акинфеева: «Винить Игоря нельзя, игрок «Ростова» просчитал наперед его действия. Надо было выбить мяч на чужую половину»
14сегодня, 15:11
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
105сегодня, 15:00
Маттеус о том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Не совсем понимаю Ули. «Бавария» – одна из 6 лучших команд Европы и претендент на титул»
10сегодня, 14:33
Джейми О′Хара: «Это одна из худших команд «МЮ», которые я видел. Они ужасны и становятся хуже. 31 очко в 31 матче – это уровень зоны вылета. Не понимаю, как это может продолжаться»
16сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Сиэтл Саундерс»
6 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»
510 минут назад
«Атлетик» – «Арсенал». Дьокереш, Эзе, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
1012 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Духайлем», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
619 минут назадLive
«Акрон» – «Локомотив». Комличенко, Руденко, Пруцев и Веселов играют. Онлайн-трансляция
936 минут назадLive
«Оренбург» по пенальти обыграл «Рубин» (4:2) после 0:0 в основное время. Швец и Ходжа не забили в серии, Чумича удалили на 24-й
841 минуту назад
Хакими – самый популярный защитник в Фэнтези ЛЧ на Спортсе’’ Рафинью выбирают чаще всех из полузащитников
46 минут назадФэнтези
Оуэн выложил фото с Усиком: «Рад, что встретился с легендой на футбольном поле, а не на ринге»
1050 минут назадФото
Ван Дейк о матче с «Атлетико» в ЛЧ: «Было больно проиграть им в 2020-м. Они никогда не сдаются, у них игроки и тренер мирового класса – мы должны быть готовы»
455 минут назад
Ещенко о Смолове: «Пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошел бы под футбол Челестини. Возраст ему не мешает, он еще в порядке»
3сегодня, 15:18