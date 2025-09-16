«Егоров оказался с большими и железными. Абсолютно правильно поступил, что удалил Станковича и не стал терпеть оскорбления». Лапочкин о судье

Сергей Лапочкин одобряет удаление Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» был удален в конце 1-го тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес арбитра Егора Егорова.

– Егоров показал две карточки Станковичу в течение 10 секунд. Насколько прав арбитр? Не было ощущения, что он пытается самоутвердиться за счет Станковича?

– Он желтую показывает за неспортивное поведение, а дальше я уверен, что Станкович знает какие‑то русские слова, раз арбитр показал прямую красную. Там, наверное, были какие‑то оскорбления, которые Егоров не стал терпеть, – и правильно сделал.

Несмотря на то, что он молодой арбитр, он уважает себя и свою профессию. Абсолютно правильно поступил, что удалил Станковича. Там еще был резервный судья, поэтому многие слышали, что были произнесено. Просто так не бывает, сразу красные не показываешь. Там было что‑то чрезмерное.

– Станкович вышел на поле на семь метров. По регламенту это же красная карточка?

– Конечно же, красная. Вряд ли кто‑то скажет, что Станкович выходил просто спросить, уточнить или поблагодарить. Мы же видим эту манеру. Егоров не испугался. Мы видели много случаев, когда у нас арбитры боялись принимать решения, а он – нет. Егоров оказался с большими и железными. Показал сначала желтую, а потом прямую красную, – сказал бывший судья.