Кахигао о «Спартаке»: «Если цель – зарабатывать на игроках, нужно 2-4 года. Я здесь 8 месяцев, невозможно построить систему за такой срок»

Франсис Кахигао заявил, что «Спартаку» нужно время для развития воспитанников.

«Я здесь 8 месяцев. Построить систему, которая позволит зарабатывать на игроках и быть самодостаточными, за такой срок невозможно.

Если цель в том, чтобы зарабатывать на игроках, если цель в том, чтобы быть самодостаточными, то для спортивного директора это работа, которая занимает 2, 3, 4 года, потому что нужно строить процессы, нужно работать с воспитанниками, с их развитием», – сказал спортивный директор красно-белых.

Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»