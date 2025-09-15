  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пол Окенфолд о России: «Мне нравится быть здесь, я люблю людей. Я был на ЧМ-2018, все было потрясающим. Хотел бы, чтобы Россия вышла в полуфинал»
2

Пол Окенфолд о России: «Мне нравится быть здесь, я люблю людей. Я был на ЧМ-2018, все было потрясающим. Хотел бы, чтобы Россия вышла в полуфинал»

Диджей Пол Окенфолд заявил, что ему нравится приезжать в Россию.

– Я приезжал в Россию во время чемпионата мира и выступал в фан-зонах по стране. Люди и все вокруг были просто потрясающими.

Россия тогда была очень близка к полуфиналу. В четвертьфинале ваша команда выступила очень хорошо, но уступила хорватам по пенальти. Я бы хотел, чтобы Россия вышла в полуфинал.

– Хотели бы, чтобы Россия выиграла чемпионат мира?

– Нет, в полуфинале ждала бы Англия (смеется – Спортс’‘). Мог бы быть матч Россия – Англия. Даже с учетом того, что я англичанин, хотел бы, чтобы там была Россия.

Мне нравится быть здесь, я люблю людей. У сборной России почти получилось, но не до конца, – сказал британский диджей, продюсер и болельщик «Челси» Пол Окенфолд

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?1642 голоса
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная Хорватии по футболу
logoчемпионат мира
logoСпорт-Экспресс
музыка
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoСборная России по футболу
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Миранчук о любимой музыке: «Рэп со мной всегда. В Швейцарии понравилось кантри... Морган Уоллен, классный альбом у него вышел»
384 сентября, 18:14
Певец SOCRAT, хор Сретенского монастыря и группа «Фабрика» выступят перед матчем России и Иордании. Романцев, Мостовой и Ширко проведут автограф-сессию, а Глушаков, Ари и Ребров сыграют в футбол
341 сентября, 11:47
«Зенит» – самый популярный клуб для меня. Я из Петербурга, предвзят. Все остальное – пофиг». Рэпер Obladaet о команде
1064 августа, 10:40
Главные новости
Кахигао об ужесточении лимита: «Спартак» будет готов, уверен. Сделаем упор на развитие молодых российских игроков, мы должны быть самодостаточными. Рассматриваем улучшение академии»
211 минут назад
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом»
1122 минуты назад
Кисляк признан лучшим игроком июля и августа в ЦСКА. У него 2+3 в 7 матчах РПЛ
22 минуты назад
Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»
3241 минуту назад
Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»
4951 минуту назад
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
56 минут назадТесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
63сегодня, 15:56Live
Левандовски о Джоковиче: «Играет на топ-уровне в свои годы, много работает. Если бы Роналду и Месси не было рядом последние 15 лет, у меня было бы больше титулов, может»
9сегодня, 15:53
Канчельскис об удалении Станковича: «В Европе бы он себя так не вел. Руководители «Спартака» же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто они живут отдельно от команды»
16сегодня, 15:38
Шмейхель про «МЮ» при Амориме: «Команда никуда не продвинулась. Стоит задуматься об изменениях, чтобы футболисты играли так, как умеют, перейти на 4 защитника»
17сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Менхенгладбах уволила Сеоане. Клуб не побеждает в Бундеслиге 10 матчей подряд с прошлого сезона
111 минут назад
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» против «Кремонезе»
9425 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
46 минут назадLive
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Если ужесточается лимит, надо вводить балансирующие меры, связанные с зарплатами российских игроков. Потолок – одна из них»
3сегодня, 15:55
Агент Батракова об интересе «Барсы»: «Не удивлюсь, если Алексей в шорт-листе. Контактов пока не было. Если будет предложение – от такого не отказываются»
8сегодня, 15:38
Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»
3сегодня, 15:10
Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
15сегодня, 15:03
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
10сегодня, 15:01
Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
7сегодня, 14:37
Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»
1сегодня, 14:36