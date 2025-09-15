Пол Окенфолд о России: «Мне нравится быть здесь, я люблю людей. Я был на ЧМ-2018, все было потрясающим. Хотел бы, чтобы Россия вышла в полуфинал»

Диджей Пол Окенфолд заявил, что ему нравится приезжать в Россию.

– Я приезжал в Россию во время чемпионата мира и выступал в фан-зонах по стране. Люди и все вокруг были просто потрясающими.

Россия тогда была очень близка к полуфиналу. В четвертьфинале ваша команда выступила очень хорошо, но уступила хорватам по пенальти. Я бы хотел, чтобы Россия вышла в полуфинал.

– Хотели бы, чтобы Россия выиграла чемпионат мира?

– Нет, в полуфинале ждала бы Англия (смеется – Спортс’‘). Мог бы быть матч Россия – Англия . Даже с учетом того, что я англичанин, хотел бы, чтобы там была Россия.

Мне нравится быть здесь, я люблю людей. У сборной России почти получилось, но не до конца, – сказал британский диджей, продюсер и болельщик «Челси» Пол Окенфолд