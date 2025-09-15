Канчельскис об удалении Станковича: «В Европе бы он себя так не вел. Руководители «Спартака» же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто они живут отдельно от команды»
Андрей Канчельскис прокомментировал удаление Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» был удален в конце 1-го тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес арбитра.
«Поведение Станковича оставляет желать лучшего. В Европе бы он себя так не вел. Ему бы там объяснили, как себя вести. А у нас он себя так вести позволяет.
Есть же руководители футбольного клуба «Спартак», они же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто команда и руководители живут отдельно. Мне очень жалко болельщиков.
Неправильно себя так вести. Мы можем только догадываться, что там происходит. Решать надо руководителям, им надо поднять этот вопрос. Я не специалист, если есть нервный срыв, то надо разобраться в причинах, почему это происходит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
