Литвинов о 2:2 с «Динамо»: «Спартак» должен больше работать над целостностью игры»

Руслан Литвинов оценил ничью «Спартака» с «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«Первый тайм мы провалили. Было много ошибок. В тактическом плане пропустили много контратак. Забили гол, но в целом игра неудовлетворительна для нас. Будем разбирать, общаться с тренерским штабом.

Во втором тайме мы захватили инициативу. Появилось больше моментов, проще выходили из обороны за счет коротких передач. У «Динамо » была пара хороших моментов, но Максименко где-то выручил. Мы должны больше работать над целостностью игры», — сказал защитник «Спартака ».