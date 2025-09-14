«Краснодар» опережает «Балтику» и «Локомотив» на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Зенит» – на 6, «Спартак» – на 7, «Динамо» – на 10
«Краснодар» лидирует с трехочковым отрывом после 8 туров Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева возглавляет таблицу, набрав 19 баллов. «Балтика» и «Локомотив» отстают на 3 очка.
ЦСКА расположился на 4-м месте с 15 очками, далее идут «Рубин» (14), «Зенит» (13), «Крылья Советов» (12), «Спартак» (12), «Динамо» (9) и «Ахмат» (9).
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости