  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Зенит» перестал быть единоличным фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й, «Балтика» – 7-я
9

«Зенит» перестал быть единоличным фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й, «Балтика» – 7-я

«Зенит» перестал котироваться единоличным фаворитом РПЛ.

После 8-го тура коэффициент на чемпионство петербуржцев вырос с 2.60 до 2.95, а на титул «Краснодара» обвалился с 4.00 до 2.95. Команды котируются главными претендентами на победу в чемпионате.

Третьим у букмекеров идет ЦСКА (7.00), топ-5 замыкают «Спартак» (9.00) и «Локомотив» (12.00). «Балтика», ни разу не проигравшая за 8 туров, котируется седьмой за 50.00.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 19 очками, «Балтика» и «Локомотив» идут в топ-3 с 16 баллами, «Зенит» – шестой с 13 очками.

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1-2. «Зенит» – 2.95

1-2. «Краснодар» – 2.95

3. ЦСКА – 7.00

4. «Спартак» – 9.00

5. «Локомотив» – 12.00

6. «Динамо» – 17.00

7. «Балтика» – 50.00

8. «Рубин» – 100.00

9-10. «Ахмат» – 1000.00

9-10. «Крылья Советов» – 1000.00

Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам

Выиграет ли Гвардиола хотя бы один трофей в этом сезоне?1856 голосов
ДаПеп Гвардиола
НетЖозе Моуринью
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
logoРубин
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoКраснодар
logoСпартак
logoБалтика
logoКрылья Советов
Ставки на футбол
logoЗенит
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
В России азартные игры одобряют 20% населения, в США – 63% (ВЦИОМ)
2 минуты назад
«Ливерпуль» – подавляющий фаворит АПЛ по версии Opta, «Арсенал» – 2-й, «Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й. Вылет «МЮ» в 91 раз вероятнее, чем чемпионство
647 минут назад
«Шанхай» победил СКА и «Локомотив» на старте сезона КХЛ, но котируется андердогом против «Амура»
1сегодня, 07:59
7.00 – Майк Тайсон примет участие в «Олимпиаде на стероидах»
сегодня, 07:22
«Вест Хэм» – самый вероятный следующий клуб Моуринью по версии букмекеров. «Рейнджерс» – 2-й, «МЮ» – в топ-7
4вчера, 19:30
ЦСКА 4 года не побеждает «Ростов» на выезде в РПЛ – 0:1. На поражение армейцев давали коэффициент 3.30
11вчера, 18:33
«Ман Сити» разгромил «МЮ» в 4 из 8 последних матчей в АПЛ – 3:0. На фору «горожан» сыграл коэффициент 5.10
3вчера, 17:25
У «Балтики» 16 очков в 8 турах. Это лучший старт для новичка РПЛ с 2001 года
13вчера, 16:31
«Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), хотя котировался явным фаворитом у букмекеров
33вчера, 15:56
Германия – фаворит у букмекеров против Турции в финале Евробаскета-2025. Обе сборные ни разу не проиграли на турнире
вчера, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Будет непростой матч для «Барсы», но верю в уверенную победу Флика». Прогноз Тимура Бокова на «Барселона» – «Валенсия»
1вчера, 15:40
«Оба клуба в стрессовой ситуации». Прогноз Славы Палагина на манчестерское дерби
вчера, 13:45
«Без Дембеле и Дуэ «ПСЖ» должен позаботиться о надежности сзади, вряд ли будет заметная ротация». Денисов сделал прогноз на матч
вчера, 13:15
«Ман Сити» – «Ман Юнайтед»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в дерби
вчера, 12:05Промо
«Пока у Симеоне все сложно, а «Вильярреал в огне», можно ждать много голов». Прогноз Тимура Бокова на матч
13 сентября, 16:12
«Наполи» выиграл два матча всухую, флорентийцы стартовали с двух ничьих». Прогноз Клещенка на матч «Фиорентина» – «Наполи»
13 сентября, 16:00
«Друг с другом Киву и Тудор играли всего раз, румын тогда тренировал «Парму». Клещенок о матче «Юве» – «Интер»
13 сентября, 14:06
«Ювентус» – «Интер»: как ставят бетторы БЕТСИТИ
13 сентября, 10:58Промо
Прогнозы на 4-й тур АПЛ-2025/26
313 сентября, 10:30
«Думаю, новый «Спартак» не остановить ни Карпиным, ни кем-либо еще». Чернявский сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»
113 сентября, 10:20