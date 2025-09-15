«Зенит» перестал быть единоличным фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й, «Балтика» – 7-я

«Зенит» перестал котироваться единоличным фаворитом РПЛ .

После 8-го тура коэффициент на чемпионство петербуржцев вырос с 2.60 до 2.95, а на титул «Краснодара » обвалился с 4.00 до 2.95. Команды котируются главными претендентами на победу в чемпионате.

Третьим у букмекеров идет ЦСКА (7.00), топ-5 замыкают «Спартак » (9.00) и «Локомотив » (12.00). «Балтика», ни разу не проигравшая за 8 туров, котируется седьмой за 50.00.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 19 очками, «Балтика» и «Локомотив» идут в топ-3 с 16 баллами, «Зенит» – шестой с 13 очками.

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1-2. «Зенит» – 2.95

1-2. «Краснодар» – 2.95

3. ЦСКА – 7.00

4. «Спартак» – 9.00

5. «Локомотив» – 12.00

6. «Динамо» – 17.00

7. «Балтика» – 50.00

8. «Рубин» – 100.00

9-10. «Ахмат» – 1000.00

9-10. «Крылья Советов» – 1000.00

