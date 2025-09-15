«Зенит» перестал быть единоличным фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й, «Балтика» – 7-я
«Зенит» перестал котироваться единоличным фаворитом РПЛ.
После 8-го тура коэффициент на чемпионство петербуржцев вырос с 2.60 до 2.95, а на титул «Краснодара» обвалился с 4.00 до 2.95. Команды котируются главными претендентами на победу в чемпионате.
Третьим у букмекеров идет ЦСКА (7.00), топ-5 замыкают «Спартак» (9.00) и «Локомотив» (12.00). «Балтика», ни разу не проигравшая за 8 туров, котируется седьмой за 50.00.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 19 очками, «Балтика» и «Локомотив» идут в топ-3 с 16 баллами, «Зенит» – шестой с 13 очками.
Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1-2. «Зенит» – 2.95
1-2. «Краснодар» – 2.95
3. ЦСКА – 7.00
4. «Спартак» – 9.00
5. «Локомотив» – 12.00
6. «Динамо» – 17.00
7. «Балтика» – 50.00
8. «Рубин» – 100.00
9-10. «Ахмат» – 1000.00
9-10. «Крылья Советов» – 1000.00
Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам