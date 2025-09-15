Аллегри после 1:0 с «Болоньей»: «Милану» нужно работать над игрой в обороне, наша цель – вернуться в ЛЧ. Меньян вряд ли сыграет с «Удинезе» – его икроножная мышца вызывает опасения»

Массимилиано Аллегри высказался после победы над «Болоньей».

В 3-м туре Серии А «Милан» победил со счетом 1:0. Аллегри получил красную карточку в конце 2-го тайма за споры с резервным арбитром после неназначенного пенальти в ворота «Болоньи» после падения Кристофера Нкунку.

«Тогда мне было что сказать резервному судье, даже если это и не было чем-то важным. К счастью, мой пиджак меня выручил».

О дебютном голе Модрича за «Милан»

«Лука – экстраординарный игрок, и наблюдать за его игрой – одно удовольствие. Он очень скромный парень, и это показывает, насколько он великий игрок. Он знает, куда полетит мяч, за минуту до этого, он экстраординарен. Матч был важен для всех, команда была действительно сплоченной».

О Сантьяго Хименесе

«Он много бегал, усердно работал, прессинговал, у него было два или три важных момента, но он не смог полностью сконцентрироваться после той великолепной работы, которую он проделал для команды. Он также был очень хорош с технической точки зрения, я очень доволен».

О команде

«Это действительно выдающаяся команда, игроки не жалуются и усердно работают. У нас есть цель вернуться в Лигу чемпионов, даже если это будет нелегко. Нам нужно быть более внимательными и улучшать нашу игру в обороне».

О травме Меньяна

«Не думаю, что он сыграет с «Удинезе», потому что его икроножная мышца вызывает опасения. Терраччано хорошо дебютировал на «Сан Сиро», у нас также есть Торрьяни – очень хороший молодой игрок. Независимо от того, кто играет, важно всегда делать маленький шаг вперед», – сказал главный тренер «Милана» в интервью DAZN.