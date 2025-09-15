Агент Альвареса о «Ливерпуле»: «Никаких предложений не было, все слухи ложны. Хулиан полностью предан «Атлетико», клуб не хотел продавать его летом»
Ранее появлялась информация, что мерсисайдский клуб заинтересован в подписании аргентинца. Кроме того, сообщалось, что в 2024 году «красные» предлагали «Манчестер Сити» обменять игрока на Луиса Диаса.
«В прошлом сезоне от «Ливерпуля» не поступало официальных предложений о подписании Хулиана. Все, что говорилось по этому поводу, ложно.
Прошедшим летом предложений тоже не было, потому что «Атлетико Мадрид» не хотел продавать игрока, и переговоры не состоялись», – сказал для Erem News агент Фернандо Идальго.
Также представитель игрока ответил на вопрос о готовности Альвареса к матчу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, который пройдет 17 сентября.
«Я не могу подтвердить это сейчас. Решение принимает тренерский штаб.
Однозначно то, что игрок полностью предан «Атлетико» и сосредоточен исключительно на том, что лучше всего для клуба», – подчеркнул Идальго.