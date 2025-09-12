Луис Диас хотел в «Ман Сити» в 2024-м, и «Ливерпуль» был готов обменять вингера на Альвареса. «Горожане» отказались: «Конкурентам не продаем»
Луис Диас хотел поиграть за «Манчестер Сити».
The Telegraph сообщает, что в 2024 году руководство «Ливерпуля» узнало, что вингер предпочел бы перейти в состав «горожан».
Возникло предложение обменять колумбийца на Хулиана Альвареса, но клуб из Манчестера пресек попытки заключить такую сделку: «Конкурентам не продаем».
В результате Альварес тем летом перешел в «Атлетико», а Диас в 2025-м отправился в «Баварию».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
