Луис Диас хотел в «Ман Сити» в 2024-м, и «Ливерпуль» был готов обменять вингера на Альвареса. «Горожане» отказались: «Конкурентам не продаем»

Луис Диас хотел поиграть за «Манчестер Сити».

The Telegraph сообщает, что в 2024 году руководство «Ливерпуля » узнало, что вингер предпочел бы перейти в состав «горожан ».

Возникло предложение обменять колумбийца на Хулиана Альвареса , но клуб из Манчестера пресек попытки заключить такую сделку: «Конкурентам не продаем».

В результате Альварес тем летом перешел в «Атлетико », а Диас в 2025-м отправился в «Баварию».