У «Балтики» 16 очков в 8 турах. Это лучший старт для новичка РПЛ с 2001 года
«Балтика» выдала лучший старт для новичка Мир РПЛ в первых 8 турах.
Калининградцы под руководством тренера Андрея Талалаева в 8-м туре сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). Таким образом, «Балтика» набрала 16 очков после 8 матчей чемпионата.
Это лучший старт для новичка высшего дивизиона за 24 года. В 2001-м «Сокол» набрал 20 очков в 8 турах.
Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам
