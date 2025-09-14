6

У «Балтики» 16 очков в 8 турах. Это лучший старт для новичка РПЛ с 2001 года

«Балтика» выдала лучший старт для новичка Мир РПЛ в первых 8 турах.

Калининградцы под руководством тренера Андрея Талалаева в 8-м туре сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). Таким образом, «Балтика» набрала 16 очков после 8 матчей чемпионата.

Это лучший старт для новичка высшего дивизиона за 24 года. В 2001-м «Сокол» набрал 20 очков в 8 турах.

Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам

