«Балтика» не проигрывает в РПЛ с начала сезона – 4 победы и 4 ничьих. Дальше – «Ростов»
«Балтика» еще не проигрывала в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
Сегодня команда под руководством Андрея Талалаева сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в домашнем матче 8-го тура.
На старте сезона в чемпионате «Балтика» одержала 4 победы и 4 раза сыграла вничью.
В 9-м туре РПЛ калининградцы примут «Ростов». Игра пройдет 21 сентября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
