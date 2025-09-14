«Балтика» не проигрывает в РПЛ с начала сезона – 4 победы и 4 ничьих. Дальше – «Ростов»

«Балтика» еще не проигрывала в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда под руководством Андрея Талалаева сыграла вничью с «Зенитом » (0:0) в домашнем матче 8-го тура.

На старте сезона в чемпионате «Балтика » одержала 4 победы и 4 раза сыграла вничью.

В 9-м туре РПЛ калининградцы примут «Ростов ». Игра пройдет 21 сентября.