«Балтика» не проигрывает в РПЛ с начала сезона – 4 победы и 4 ничьих. Дальше – «Ростов»

«Балтика» еще не проигрывала в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда под руководством Андрея Талалаева сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в домашнем матче 8-го тура.

На старте сезона в чемпионате «Балтика» одержала 4 победы и 4 раза сыграла вничью.

В 9-м туре РПЛ калининградцы примут «Ростов». Игра пройдет 21 сентября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
logoРостов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
Материалы по теме
Талалаев перед матчем с «Зенитом»: «Для «Балтики» пауза была вредна – почувствовали запах жареного. Сегодня ребята будут убиваться»
8сегодня, 13:44
Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам
10сегодня, 12:45
