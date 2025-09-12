Аморим об «МЮ»: «Мы стали лучше. Если взглянуть на статистику, мы уже другая команда. С «Ман Сити» будет отличная игра – мы знаем, что делать»

Рубен Аморим думает, что «Манчестер Юнайтед» стал сильнее, чем в прошлом сезоне.

В воскресенье «МЮ» в гостях сыграет с «Манчестер Сити» в 4-м туре АПЛ .

Главный тренер отметил, что, по его мнению, его команда сейчас сильнее, чем была, когда победила «Манчестер Сити » в Премьер-лиге в декабре прошлого года.

«Я думаю, что мы стали лучше. Если взглянуть на статистику, то мы уже другая команда.

Мы готовы играть, но в воскресенье нам нужно показать себя. Я полагаю, что сегодня мы стали сильнее. Мы верим в нашу команду, и у меня есть такое чувство.

Это будет очень хорошая игра. Мы знаем, что делать, у меня есть еще одна тренировка.

Таблица сейчас не имеет значения. Я просто беспокоюсь о том, чтобы сохранить те же принципы. То, как мы боремся за каждый мяч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».