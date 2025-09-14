Талалаев перед матчем с «Зенитом»: «Для «Балтики» пауза была вредна – почувствовали запах жареного. Сегодня ребята будут убиваться»

Андрей Талалаев считает, что пауза на сборные пошла во вред «Балтике».

Сегодня калининградцы примут «Зенит » в 8‑м туре Мир РПЛ . Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

«Для нас двухнедельная пауза была вредная. Команда играла, был игровой тонус, почувствовали запах жареного. Команда научилась играть в разном стиле. Пауза немного выбила из игрового цикла.

Плюс не по нашим причинам отменилась игра, которая планировалась в эту паузу. Ну и плюс микротравмы. Мы пока не суперклуб.

Я абсолютно уверен в своих ребятах. Они выйдут и заменят [травмированных], сегодня будут точно также отдаваться на поле, выполнять все, о чем мы договорились. Убиваться, как мы это все и делали до этого. Но взаимодействия будут немного другие», – сказал главный тренер «Балтики».