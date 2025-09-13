  • Спортс
  Семак о старте «Балтики»: «В какой-то степени неожиданность. Начало сезона говорит о хорошей готовности команды. Игра и состав стабилизированы»
1

Семак о старте «Балтики»: «В какой-то степени неожиданность. Начало сезона говорит о хорошей готовности команды. Игра и состав стабилизированы»

Сергей Семак позитивно оценил игру «Балтики» на старте сезона Мир РПЛ.

Клуб из Калининграда идет на текущем 3-м месте в таблице с 15 очками после 7 матчей. В воскресенье команда примет «Зенит» в 8-м туре чемпионата. 

– С «Балтикой» «Зенит» играл на сборах летом. И очень хорошо команда Андрея Талалаева начала этот сезон. Насколько это стало неожиданностью? И какие сильные стороны у этой команды есть?

– В какой-то степени это неожиданность. Исходя из того, как в прошлом сезоне они выступали в ФНЛ и в этом сезоне, по тем подготовительным матчам, которые провела команда, по тому, как команда начала сезон, конечно, это говорит о хорошей готовности команды, о том, что их игра стабилизирована, состав в принципе стабилизирован.

Это очень крепкая команда, которая находится вверху таблицы. Это уже говорит о многом, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Зенита»
