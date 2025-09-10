Мысли Палагина.

Размен Эдерсона на Джанлуиджи Доннарумму в воротах «Манчестер Сити» – вероятно, самая спорная сделка лета. Тренер, который однажды провозгласил, что мечтает владеть мячом 100% времени, меняет лучшего вратаря мира в плане игры ногами на голкипера, от которого только что избавилась лучшая команда прошлого сезона... из-за плохой игры ногами.

Учитывая контекст, логично задаться вопросом: как это вообще понимать?

Эдерсон произвел вратарскую революцию в АПЛ и помогал Пепу даже в 30+

Эдерсон – уникальный вратарь для АПЛ. График из первого сезона иллюстрирует, как бразилец выделялся на фоне всех остальных:

На вертикальной оси – ранжир вратарей по средней точности передач в матче. На горизонтальной – количество соперников, которых вратарь отрезал пасом. Кружок – давление, с которым кипер сталкивался перед исполнением передачи. Эдерсон избегал бездумных выносов, как большинство, но при этом регулярно играл с огнем, приглашая соперника в прессинг. Несмотря на сложный вызов, справлялся, о чем свидетельствует пропасть между ним и всеми остальными. Сам Эдерсон говорил, что помогал опыт в мини-футболе – там вратарей используют, чтобы выйти из-под давления.

Успехи Эдерсона оказали заразительный эффект на АПЛ. Пытаясь копировать стиль Гвардиолы, многие либо искали вратаря похожего профиля, либо переучивали тех, кто уже был в команде. Результат – рост точности передач. После прихода Эдерсона она подпрыгнула у вратарей с 54% до 69%.

Пришествие Эдерсона – безусловно, не единственный фактор, стоящий за трендом. Еще мощно повлияло изменение правила ввода мяча в игру – со старта сезона-2019/20 защитники получили право располагаться около вратаря (раньше приходилось ждать за пределами штрафной). Это еще больше подталкивало к коротким розыгрышам. Сложно сказать, что повлияло сильнее – фактор Эдерсона или новое правило, – но судя по табличке, важность была равноценной.

Несмотря на то, что Эдерсон годами вдохновлял и подтягивал за собой остальных, даже на момент ухода из АПЛ он все еще оставался особенным. Ничего лучше не говорит об этом, как 4 голевые передачи за прошлый сезон. У всех остальных вратарей АПЛ (шанс получили 42 игрока) набралось 5. Только Марку Флеккену из «Брентфорда» удалось сделать больше одного ассиста (2).

Рекорд по голевым – безусловно, яркий и крышесносный факт, но важность Эдерсона для империи Пепа строилась на четырех куда более важных вещах.

1. Баланс между игрой ногами и отражением ударов

Проблема, с которой столкнулся Пеп после переезда в Англию. Джо Харт был неплох на линии (и даже очень хорош, когда ловил кураж), но ужасен в плане игры ногами. Пришедший на его место Клаудио Браво – другой полюс: хорош с мячом в ногах, но ужасен с точки зрения отражения ударов. По ходу первого сезона в АПЛ Пеп часто жаловался на игру в штрафных – имел в виду не только реализацию собственных моментов, но и с легкость, с которой забивает соперник.

Эдерсон обеспечил необходимый баланс.

Блистал в первую очередь как пасующий вратарь, но и на ленточке не проваливался. За восьмилетний отрезок в «Сити» предотвратил 8,66 голов в АПЛ. Показатель ниже, чем у Дина Хендерсона и Бернда Лено (и совсем далекий от Алиссона), но все равно выше среднего. Особенно ценным его делает специфика ударов, с которыми сталкивался Эдерсон – как правило, с близкой дистанции и без сопротивления защитников.

Не будет лишним напомнить: главную победу в современной истории «Сити» – над Интером в финале ЛЧ – Эдерсон принес именно как традиционный вратарь. Кстати, недавно бразилец ностальгировал, вспоминая, что за сутки до игры визуализировал финальные минуты и в точности предугадал свои действия в дуэли с Ромелу Лукаку.

2. Эдерсон – это победа над хаосом

По ходу первого сезона в АПЛ Пеп часто обращался к разговору с Хаби Алонсо, рассуждая о важности вторых мячей (подборов) в Англии. Из-за нехватки контроля Гвардиола регулярно попадался в ловушку, от которой его пытался предостеречь Хаби. «Сити» много владел мячом на уровне АПЛ, но недостаточно много, если исходить из планки Пепа.

Все изменилось после прихода Эдерсона. Команда резко нарастила количество коротких передач – главный инструмент против хаоса и бесконечной погони за подборами. Возросло преимущество даже над командами, которые играли в похожем стиле.

Вклад Эдерсона был не единственным, но точно ключевым. Бразилец приближал Пепа к исполнению мечты – сыграть с 11 полевыми. Шон Дайч, возглавлявший в тот момент «Бернли», даже провел конкретную параллель – после одного из матчей с «Сити» назвал Эдерсона Роналдом Куманом в перчатках.

Недооцененный аспект величия Эдерсона – идеальное прочтение соперников. Йорди Кройфф суммировал проблему, с которой сталкивались все, кто играл против «Сити»: «Эдерсон способен выполнить пас не только на 10-20 метров, но и сразу на 50. Он может найти как крайнего защитника, так и крайнего полузащитника. Соперник не знает, какую систему использовать и как ее адаптировать. Будешь прессинговать высоко – Эдерсон накажет пасом за спину. Расположишься ниже – и тогда вообще не увидишь мяч. Эдерсон полезен в обоих вариантах».

Тот самый эпизод из матча с «Ливерпулем», когда Эдерсон чуть не запустил мяч в свои, из той же оперы. Бразилец объяснял: «Изначально я хотел отдавать на Канселу, но в последний момент увидел, что к нему начал приближаться Трент. Вот почему выждал такую паузу. Просто ждал, пока Эмерик Лапорт откроется под мою передачу, а затем спокойно ее исполнил. Вот и все. После матча мне писали друзья, у которых чуть не случился инфаркт, но знайте: то, как видится игра со стороны, отличается от того, что происходит на самом деле».

3. Подстраховка высокой линии

Вероятно, самый ранний хайлайт английской карьеры Эдерсона – столкновение с Садьо Мане из «Ливерпуля». Оно подчеркнуло не только смелость, с которой бразилец шел на любой мяч (врачи наложили восемь швов), но и роль, на которую он согласился в команде Пепа. Без вратаря, который хорошо оценивает момент для выхода на перехват, невозможно качественно и высоко прессинговать. В тот период «Сити» не мог себе позволить игнорировать этот аспект – в конкурентах были «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино.

Что важно, Эдерсон не только страховал оборону, но и спокойно оценивал момент сразу после перехвата. Старался не выбить куда подальше, а сохранить владение. Как-то раз устроил 10-секундную перепасовку с полузащитниками у центрального круга. Пеп, правда, почему-то не оценил.

Рассуждая о важности момента для выхода из ворот, Эдерсон регулярно вспоминал, что в детстве играл крайнего защитника. Этот период считает ценным с точки зрения оборонительных навыков и в целом чтения эпизодов.

4. Оружие против персонального прессинга

Длинные передачи – безусловно, основа лучших моментов Эдерсона за «Сити». Изначально Пеп использовал их из-за лазейки в правилах. Так как офсайд не считается при вводе мяча в игру, Пеп инструктировал Серхио Агуэро располагаться за линией защитников. Эдерсон (и подменявший его в кубках Браво) регулярно находил аргентинца в легальном офсайде. А комбинация принесла «Сити» несколько важных голов.

В прошлом сезоне ценность Эдерсона в этом аспекте достигла пика. Причина – массовый переход клубов на персональный прессинг. Вратари стали единственными игроками, на которых не оказывают давление (или оказывают, но не сразу). Получая лишнюю секунду на решение, могут послать мяч в сторону партнера, который оторвался и готов наказать за отсутствие подстраховки.

Эдерсон приноровился лучше всех. Из четырех голевых передач в прошлом сезоне три пришлись на команды с персоналками – «Брентфорд», «Ньюкасл» и «Челси». Три года назад бразилец приговорил «Брайтон» Роберто де Дзерби – в тот момент одну из немногих команд, использовавших персональный тип прессинга. Напарником Эдерсона был Эрлинг Холанд – норвежец стал идеальным воплощением приема благодаря сочетанию скорости (может убежать) и мощи (может отпихнуть).

Так почему же «Сити» расстался с Эдерсоном?

У ответа три составляющих.

Во-первых, кадровая политика «Сити» – обычно не стоят на пути у тех, кто хочет уйти. Отпускать готовы даже к прямым конкурентам – так поступили с Габи Жезусом, Александром Зинченко и Рахимом Стерлингом. Эдерсон тоже был на перепутье – слухи о желании уйти кружили не первое лето.

Во-вторых, реакция на конкурента. Три года назад в «Сити» зашел Штефан Ортега – единственный в эпоху Эдерсона вратарь, который усаживал бразильца на лавку. Ортега не стал основным, но регулярно получал шанс, когда Пепа не устраивала форма Эдерсона. Именно Ортега принес «Сити» чемпионство в сезоне-2023/24 – в дуэли с Сон Хын Мином на последних минутах игры с «Тоттенхэмом». Тот матч – катализатор слухов о желании Эдерсона уйти.

В-третьих, травмы. Одним из ценных бонусов Эдерсона по карьере была доступность. Никогда всерьез не травмировался. Даже от редких травм восстановился быстро. После того самого столкновения с Мане тренировался уже на следующей неделе (помогал шлем). В последние годы этого бонуса лишился. Что показательно, сразу после наступления 30.

Только по причине травм Эдерсон пропустил 18 игр в двух последних сезонах. Это дополнительно било по сыгранности в обороне – Пеп регулярно лишался вратаря и основных защитников.

Приход Доннаруммы оставляет слишком много вопросов. Вот главные

Не будем даже задерживаться на том, что Доннарумма – не ровня Эдерсону в плане игры ногами. Это не обсуждается. Вот показательная табличка, собранная по национальным чемпионатам. Чтобы цифры Доннаруммы не выглядели совсем плохо, исключаем Серию А. В подборке – только Лига 1 с тотальным доминированием «Парижа».

Эдерсон куда более вовлечен, опасен и смел, если брать игру на подстраховке. Фан-факт: за 26 матчей прошлого сезона АПЛ бразилец сделал столько же голевых передач (4), сколько Доннарумма создал моментов за 412 матчей в «Милане» и «ПСЖ». Внимание: не голевых передач, а просто моментов. Внимание: не за год, а почти за 10 лет.

Напрашиваются вопросы.

● Кто под кого будет меняться: Пеп – под Доннарумму или Доннарумма – под Пепа?

Если Гвардиоле так приглянулись рефлексы Джиджи (неоспариваемый плюс), логично перестроить модель. Не начать парковаться, только чтобы у Доннаруммы было много работы, но поиграть в чуть более вертикальном режиме. Как пример – весенний отрезок сезона с треблом. Топ-матчи – как в АПЛ, так и в ЛЧ – Сити провел в прагматичной манере. Была передача владения (опускались до 50%), схема с четверкой ЦЗ и ставка на контратакующую мощь Холанда и КДБ.

Есть лишь одно но: шаг не бьется с приглашением Пепейна Линдерса – гуру прессинга из штаба Клоппа. Зачатки идей Линдерса уже видны (пускай пока не слишком работают). Отказываться от них на полпути только ради вратаря – странно. Но никак не подстраиваться – тоже не вариант.

Второй сценарий еще интереснее. К нему подводят слова Доннаруммы на презентации: хотел не просто в «Сити», а именно к Пепу. На уровень Эдерсона точно не выйдет, но прибавить определенно хочет. Сможет ли? Вопрос, но перед глазами есть похожий союз Джо Харта и Энджа Постекоглу в «Селтике» – вратаря с плохой игрой ногами и тренера, который требует от вратаря играть ногами. Харт не избежал глупых привозов, но вышел на принципиально новый уровень относительно себя. Точность передач возросла с 55%, которые были в «Сити», до 90%. И это на четвертом десятке лет. Правда, со скидкой на статус «Селтика» и в целом уровень шотландской лиги.

● Как Доннарумма будет противостоять персональному прессингу?

Оставшись без Эдерсона, «Сити» уже ощутил масштаб проблем. Не справляется даже поигравший в клубной академии и прошедший через школу Венсана Компани Джеймс Траффорд. Доннарумма в плане игры ногами даже не на его уровне. Луис Энрике задвигал итальянца в запас против «Баварии» – команды, которая тоже использует персоналки.

Яркие привозы – только полбеды. Без сильного на мяче вратаря «Сити» рискует растерять территориальное доминирование в матчах. То, о чем говорил Йорди Кройфф. Почувствовав кровь, соперники смогут чаще набрасываться на «Сити». Контроль будет принесен в жертву. Хаос, от которого так бежал Пеп, снова выйдет на первый план.

● Потянет ли Доннарумма другие особенности АПЛ?

К стилю Джиджи есть вопросы даже безотносительно игры ногами. Вторая болевая точка – игра на выходах. Имеется в виду не страховка высокой линии, а поведение вратаря при подачах в штрафную. Доннарумма реже среднего вратаря выходит из ворот. А когда все же выходит, нередко паникует и привозит голы.

В АПЛ любят накидываться на вратарей с провалами в этом аспекте. Для примера – сложности, которые возникали на старте у Давида Де Хеа и Гульельмо Викарио. В их случае проблемы усугублялись хрупким телосложением. У Доннаруммы такого изъяна нет, но коммандовать штрафной ему тоже придется учиться.

Усложнить адаптацию могут тренды АПЛ. Во-первых, в лиге возрастает доля длинных аутов в штрафную – мода захватила даже топ-клубы. Во-вторых, подачи с угловых часто направляются прямо во вратарскую – ход, которым заразил Николя Жовер из «Арсенала». В комплекте с ним идут маленькие футбольные хитрости – тычки и прихваты против вратарей на грани фола, которые часто остаются без внимания судей.

● А не стало ли Пепу скучно?

Всего лишь теория, но при взгляде на трансферную политику «Сити» последних лет неизбежно возникают подозрения. Возможно, Гвардиола решил, что уже прошел весь футбол, и теперь пытается искусственно усложнить себе задачу, чтобы мотивировало хоть что-то. Отражение – массовая покупка игроков-фриков, которые не вписываются в его концепт, но обладают одной суперсилой. Эрлинг Холанд – символ течения. К нему вполне можно приписать Абдукодира Хусанова и Жереми Доку.

Если это лекарство от выгорания, то засчитано, но не начинают ли поиски Пепа вредить клубу? Компромисс по Холанду – нападающему, который только забивает голы – уже привел к тотальной просадке в прессинге. Еще недавно ключевой для жизнеобеспечения стиля Гвардиолы аспект скатился до уровня середняков.

Приход Доннаруммы способен завести на совсем незнакомую территорию.

Если раньше Пеп мечтал выпустить 11 полузащитников (признавался даже в лифте Гюндогану), то сейчас перед ним команда, в которой минимум 2 из 11 не умеют играть в пас.

Уравнение, которое Гвардиола еще не решал.

