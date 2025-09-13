Анчелотти о работе со сборной Бразилии: «Было бы здорово остаться до 2030 года. Никаких проблем с этим нет. Я счастлив здесь, и моя семья тоже»

Карло Анчелотти хочет возглавлять сборную Бразилии до 2030 года.

66-летний итальянский специалист приступил к работе с «селесао» с мая этого года. Он заключил контракт, который действует до завершения ЧМ-2026 .

«Я с 2023 года хотел тренировать сборную Бразилии. Готовить команду к ЧМ – это нечто особенное. Я подписал контракт на один год. Думаю, что в тот момент это было правильным решением. После чемпионата мира все будут свободны от обязательств.

У меня не будет вопросов, если федерация захочет продолжить сотрудничество. Никаких проблем. Я счастлив здесь, и моя семья тоже. Мы можем подумать об этом. Я не против продолжения работы со сборной Бразилии . Было бы здорово остаться до 2030 года», – сказал Анчелотти .