  • Анчелотти о работе со сборной Бразилии: «Было бы здорово остаться до 2030 года. Никаких проблем с этим нет. Я счастлив здесь, и моя семья тоже»
Анчелотти о работе со сборной Бразилии: «Было бы здорово остаться до 2030 года. Никаких проблем с этим нет. Я счастлив здесь, и моя семья тоже»

Карло Анчелотти хочет возглавлять сборную Бразилии до 2030 года.

66-летний итальянский специалист приступил к работе с «селесао» с мая этого года. Он заключил контракт, который действует до завершения ЧМ-2026

«Я с 2023 года хотел тренировать сборную Бразилии. Готовить команду к ЧМ – это нечто особенное. Я подписал контракт на один год. Думаю, что в тот момент это было правильным решением. После чемпионата мира все будут свободны от обязательств. 

У меня не будет вопросов, если федерация захочет продолжить сотрудничество. Никаких проблем. Я счастлив здесь, и моя семья тоже. Мы можем подумать об этом. Я не против продолжения работы со сборной Бразилии. Было бы здорово остаться до 2030 года», – сказал Анчелотти

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
Федерация футбола Бразилии
ЧМ-2030
logoКарло Анчелотти
logoЧМ-2026
logoСборная Бразилии по футболу
