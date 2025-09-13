На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»

На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА из-за судейства.

Сегодня мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад » со счетом 2:1 в 4-м туре Ла Лиги. На 32-й минуте защитник «сливочных» Дин Хейсен сорвал контратаку соперника, сбив возле центра поля Микеля Ойарсабаля, и получил прямую красную карточку .

После этого на клубном телевидении «Реала» заявили, что клуб направит жалобу в ФИФА «из-за судейских ошибок в первых четырех турах Ла Лиги , а также в прошлом сезоне».

«Этот чемпионат – настоящий позор. «Реал» остался в меньшинстве. Хейсен был удален с поля, а Хаби [Алонсо ] получил желтую карточку, очевидно, потому, что он был возмущен, как и все болельщики «Реала». Это позор для турнира.

Они снова исказили реальность. Они в очередной раз превратили эпизод, который не поддается интерпретации, в нечто поддающееся трактовкам, точно так же, как ранее они сделали это в случае с Ардой Гюлером .

Подождем следующего выступления представителя [судейского комитета], чтобы узнать, проанализируют ли они этот эпизод. В любом случае, даже если они признают очевидную ошибку, это не поможет. Хейсен не последний игрок, в случае с которым реальность искажается и подобные вещи оправдываются.

Каковы последствия? Мы их увидим, но они исказили реалии эпизода, который мог стать решающей в этом матче», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

Этот матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано.