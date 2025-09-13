«Интер» при Киву набрал 3 очка в 3 турах Серии А – такого не было с 2000 года

«Интер» впервые в XXI веке начал чемпионат Италии с двух поражений в трех играх.

Команда Кристиана Киву сегодня уступила «Ювентусу » со счетом 3:4.

После трех туров у миланцев три очка. В последний раз они начинали сезон с подобными показателями в 2000 году.

В 4-м туре Серии А «Интер » встретится с «Сассуоло». Матч пройдет 21 сентября.