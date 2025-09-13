23

«Интер» при Киву набрал 3 очка в 3 турах Серии А – такого не было с 2000 года

«Интер» впервые в XXI веке начал чемпионат Италии с двух поражений в трех играх.

Команда Кристиана Киву сегодня уступила «Ювентусу» со счетом 3:4.

После трех туров у миланцев три очка. В последний раз они начинали сезон с подобными показателями в 2000 году.

В 4-м туре Серии А «Интер» встретится с «Сассуоло». Матч пройдет 21 сентября.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5308 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoКристиан Киву
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
3852 минуты назадLive
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
16сегодня, 17:55
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
265сегодня, 17:55
Главные новости
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
1314 минут назад
«Мбаппе – сын шлюхи!», «Асенсио, сдохни!» Фанаты «Сосьедада» оскорбляли игроков «Реала» на матче Ла Лиги
1519 минут назад
Хейлунд забил на 14-й минуте дебютного матча за «Наполи». Форвард арендован у «МЮ»
3331 минуту назад
Киву о 3:4: «Ювентус» не стеснялся выбивать мяч на трибуны. «Интеру» надо было действовать иначе в концовке – это вопрос опыта»
1532 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
175сегодня, 18:24
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
37 минут назадТесты и игры
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция
2637 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
4037 минут назадLive
Тудор о 4:3 с «Интером»: «Сумасшедший, странный матч. Может, ничья была бы более справедливым результатом, но таков футбол. «Юве» не прессинговал должным образом»
542 минуты назад
Диего Коста не сыграет с «Зенитом». Защитник «Краснодара» удален за фол последней надежды в конце матча с «Акроном»
2550 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мусаев о 2:1 с «Акроном»: «Как и ожидали, очень сложная игра. С пенальти очень спорная ситуация: если это пенальти, то нужно отменять и гол «Локо», когда Батраков забивал нам с фолом»
25 минут назад
Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» – это рекорд чемпионатов России против одной команды
15 минут назад
Канисарес о Ямале: «Главное, что Ламин не зазнается на поле. А его высказывания – это слова 18-летнего парня»
6 минут назад
У де Брюйне 6 голов в 6 последних матчах за «Наполи» и Бельгию – хавбек забил «Фиорентине» с пенальти
120 минут назад
«Атлетико» – «Вильярреал». 1:0 – Барриос забил на 9-й. Онлайн-трансляция
422 минуты назадLive
«Фиорентина» – «Наполи». 0:2 – Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда дебютный гол за неаполитанцев. Онлайн-трансляция
831 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Осером», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
432 минуты назадLive
Дзюба о «Краснодаре»: «Хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом»
635 минут назад
«Бавария» обыграла «Гамбург» 9 раз подряд, общий счет – 39:2. Мюнхенцы по два раза побеждали 8:0 и 5:0, один раз – 6:0
240 минут назад
Мартин Брэйтуэйт: «Раньше европейцы смотрели, как играют бразильцы, сейчас наоборот. Бразилии не нужно их копировать, надо сохранять свой стиль. Она всегда будет фаворитом ЧМ»
149 минут назад