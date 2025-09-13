У «Интера» 3 поражения, 3 победы и 1 ничья в 7 матчах при Киву

«Интер» выиграл лишь три из семи матчей при Кристиане Киву.

Сегодня миланский клуб уступил «Ювентусу » в 3-м туре Серии А со счетом 3:4.

Под руководством румынского тренера «нерадзурри» одержали три победы – над «Урава Ред Даймондс» (2:1) и «Ривер Плейт» (2:0) на клубном чемпионате мира, а также над «Торино» в Серии А (5:0). Также «Интер » потерпел 3 поражения – от «Флуминенсе» (0:2), «Удинезе» (1:2) и «Ювентуса» (3:4) и сыграл вничью с «Монтерреем» (1:1).

17 сентября миланцы сыграют с «Аяксом» в Лиге чемпионов.