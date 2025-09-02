У «Наполи» рекордные расходы на зарплаты в этом сезоне – 160 млн евро. За год траты выросли на 50 млн

«Наполи» еще никогда не тратил на зарплаты столько, сколько в этом сезоне.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что до июля 2026-го чемпионы Италии начислят футболистам и тренерам в общей сложности 160 млн евро. Это рекордная для клуба сумма.

За год расходы «Наполи » увеличились на 50 млн. Это связано как с приходом ряда известных футболистов (5,5 млн для Кевина де Брюйне, 5 млн для Расмуса Хейлунда и так далее), так и с продлением контрактов с игроками.