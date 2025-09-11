  • Спортс
  • Ди Канио о скудетто: «Наполи» – фаворит. Они единственные приобрели европейских игроков, готовых сразу выйти в стартовом составе. Де Брюйне – чемпион, Хейлунд – отличное подписание»
Паоло Ди Канио назвал «Наполи» фаворитом на чемпионство в Серии А.

– Ясна ли иерархия команд после закрытия трансферного окна?

– У каждой были важные подписания, но мало кто нашел игроков стартового состава. Среди них – «Наполи», который я считаю фаворитом. Ведь когда побеждаешь, если технический персонал, клуб и тренер работают в симбиозе, ты всегда начинаешь с преимуществом. «Наполи» обрел эту преемственность, ему нужно было лишь добавить определенных игроков.

Удалось ли ему это? Да, пожалуй, это единственная команда, которая приобрела европейских игроков, готовых сразу выйти в стартовом составе. Конте остался именно потому, что понял, что здесь он сможет получить желаемое.

Например, де Брюйне, несмотря на то, что в его возрасте ему придется адаптироваться к совершенно иной среде, чем «Сити», но он чемпион, который доминирует в игре и контролирует ее, не гоняясь за соперником.

Затем, сразу после травмы Лукаку, в «Наполи» пришел и Хейлунд, которого нужно было купить, потому что лучшие игроки уже были подписаны, и никого другого по таким ценам не было. Но это отличное приобретение: он знает Италию, он молод, он в хорошей физической форме, – сказал экс-форвард «Наполи».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Stampa
