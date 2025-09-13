«Спартак» не проигрывает 5 матчей – 3 победы, ничьи с «Зенитом» и «Динамо»
Серия «Спартака» без поражений достигла пяти матчей.
Команда Деяна Станковича сегодня разделила очки с «Динамо» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.
В последний раз красно-белые проигрывали 12 августа – «Динамо» Махачкала по пенальти в FONBET Кубке России. С тех пор у них две ничьих (в том числе с «Зенитом») и три победы.
18 сентября «Спартак» сыграет с «Ростовом» в Кубке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
