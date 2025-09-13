Ливай забил за «Спартак» впервые в сезоне. У форварда 4 гола в 22 играх за красно-белых

Ливай Гарсия забил за «Спартак» впервые в сезоне.

На 19-й минуте форвард забил после ошибки Бахтиера Зайнутдинова: игрок «Динамо », пытаясь прервать пас, прокинул мяч на ход сопернику, забившему в пустые ворота.

В этом сезоне за красно-белых Ливай забил впервые – в 7-м матче. Всего за «Спартак » у него 4 гола за 22 игры.

