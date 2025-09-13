Ливай забил за «Спартак» впервые в сезоне. У форварда 4 гола в 22 играх за красно-белых
Ливай Гарсия забил за «Спартак» впервые в сезоне.
На 19-й минуте форвард забил после ошибки Бахтиера Зайнутдинова: игрок «Динамо», пытаясь прервать пас, прокинул мяч на ход сопернику, забившему в пустые ворота.
В этом сезоне за красно-белых Ливай забил впервые – в 7-м матче. Всего за «Спартак» у него 4 гола за 22 игры.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости