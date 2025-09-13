У Дьокереша 3 гола в 4 матчах АПЛ

Виктор Дьокереш вновь забил за «Арсенал».

Форвард «Арсенала» отметился голом на 46-й минуте матча 4-го тура АПЛ с «Ноттингем Форрест», замкнув прострел Эберечи Эзе с фланга.

У Дьокереша, таким образом, 3 гола в 4 матчах АПЛ. В позапрошлом туре против «Лидса» (5:0) он делал дубль.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.