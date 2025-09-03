Генич о «Зените»: «Пока это не команда, а просто фамилии. У Семака головная боль, как угадать со стартовым составом. Вот «Балтика» играет как команда»
Константин Генич не видит командной игры у «Зенита».
«Пока «Зенит» – это фамилии. Это не команда, это просто фамилии. Вот мы смотрим на состав и восторгаемся. Вау, вот это перечень игроков, а тут у Семака головная боль, как угадать со стартовым составом.
Сейчас еще будет сложнее с Дугласом Сантосом легионером. Но это пока фамилии, и они не играют как команда. И вот придут ли они к тому, чтобы играть как команда?
Вот «Балтика» – это да, она играет как команда», – сказал комментатор «Матч ТВ» в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Дуглас вновь сменил спортивное гражданство на бразильское. Защитник «Зенита» опять будет считаться легионером в РПЛ
