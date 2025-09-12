У «Торпедо» 1 победа в 10 матчах сезона – она была после отставки Кононова. Клуб идет 16-м в Первой лиге

«Торпедо» победило лишь раз за 10 матчей в сезоне-2025/26.

Сегодня московский клуб уступил ульяновской «Волге » (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги.

До этого у команды были 3 ничейных результата и 5 поражений.

Единственная победа была одержана 18 августа – в первом матче после отставки главного тренера Олега Кононова .

Сейчас «Торпедо » под руководством Сергея Жукова занимает 16-е место в турнирной таблице лиги.