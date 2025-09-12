«Истанбул» купил форварда Йылдырыма и вратаря Алемдара из «Ренна» и арендовал хавбека Харита у «Марселя» с правом выкупа
«Истанбул» подписал двух игроков «Ренна» и Амина Харита из «Марселя».
Голкипер Доган Алемдар и форвард Бертуг Йылдырым, перешедшие из «Ренна» и имеющие опыт игры за сборную Турции, подписали четырехлетние контракты с турецким клубом.
Полузащитник «Марселя» Харит присоединился к команде на правах аренды до конца сезона-2025/26. Соглашение между клубами предусматривает право выкупа.
Изображения: x.com/ibfk
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Истанбула»
