  • «Истанбул» купил форварда Йылдырыма и вратаря Алемдара из «Ренна» и арендовал хавбека Харита у «Марселя» с правом выкупа
«Истанбул» купил форварда Йылдырыма и вратаря Алемдара из «Ренна» и арендовал хавбека Харита у «Марселя» с правом выкупа

«Истанбул» подписал двух игроков «Ренна» и Амина Харита из «Марселя».

Голкипер Доган Алемдар и форвард Бертуг Йылдырым, перешедшие из «Ренна» и имеющие опыт игры за сборную Турции, подписали четырехлетние контракты с турецким клубом.

Полузащитник «Марселя» Харит присоединился к команде на правах аренды до конца сезона-2025/26. Соглашение между клубами предусматривает право выкупа.

Изображения: x.com/ibfk

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Истанбула»
