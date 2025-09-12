«Пари НН» отдал Зе Турбо в аренду «Маккаби Бней Рейне»

Зе Турбо проведет остаток сезона в Израиле.

«Пари НН » сообщил, что отдал форварда в аренду «Маккаби Бней Рейне».

Футболист сборной Гвинеи-Бисау принадлежит нижегородцам с 2023 года и провел в их составе 49 матчей, отметившись 7 голами.

Во второй части прошлого сезона он играл за кипрский АЕЛ. Подробно со статисткой Зе Турбо можно ознакомиться здесь .