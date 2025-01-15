Зе Турбо близок к уходу из «Пари НН». Форвард ведет переговоры с клубом из Швейцарии («Чемпионат»)
Зе Турбо может покинуть «Пари НН» зимой.
По информации «Чемпионата», 28-летний нападающий близок к уходу из клуба. С футболистом ведет переговоры команда из чемпионата Швейцарии.
«Зе Турбо является самым высокооплачиваемым игроком клуба. Ему на замену «Пари НН» готов подписать форварда за большие для себя деньги», – сообщил источник.
Воспитанник «Интера» перешел в «Пари НН» летом 2023 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Полная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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