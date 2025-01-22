«Пари НН» отдал Зе Турбо в аренду в кипрский АЕЛ до конца сезона с правом выкупа
Зе Турбо покинул «Пари НН».
Гвинейский форвард вторую половину сезона-2024/2025 проведет в кипрском клубе АЕЛ на правах аренды, сообщили в нижегородском клубе.
В сделку включена опция выкупа.
Фото: fcnn.ru
Зе Турбо перешел в «Пари НН» летом 2023 года, подписав трехлетний контракт. За это время он провел 37 матчей в Мир РПЛ и десять в Фонбет Кубке России, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Пари НН»
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