«Пари НН» отдал Зе Турбо в аренду в кипрский АЕЛ до конца сезона с правом выкупа

Зе Турбо покинул «Пари НН».

Гвинейский форвард вторую половину сезона-2024/2025 проведет в кипрском клубе АЕЛ на правах аренды, сообщили в нижегородском клубе.

В сделку включена опция выкупа.

Фото: fcnn.ru

Зе Турбо перешел в «Пари НН» летом 2023 года, подписав трехлетний контракт. За это время он провел 37 матчей в Мир РПЛ и десять в Фонбет Кубке России, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.