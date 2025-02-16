Умтити думал о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Защитник не играет больше года и перенес две операции, но уже начал проводить часть занятий в общей группе «Лилля»

Самюэль Умтити может вернуться на поле в этом году.

Защитник «Лилля » из-за проблем со здоровьем не играет уже больше года. Он перенес две операции на колене и, как утверждает L’Equipe, из-за постоянных болей даже задумывался о завершении карьеры.

Однако сейчас постепенно француз набирает форму. Он уже проводит часть тренировок в общей группе «Лилля». В клубе поражены стойкостью Умтити и силой его характера.

В последний раз экс-защитник «Барселоны» играл 28 января 2024 года. Его статистику можно изучить здесь .