Умтити может завершить карьеру, если не найдет новый клуб до 10 сентября. 31-летний экс-защитник «Барсы» и «Лилля» не играл с января 2024-го из-за травм
Защитник Самюэль Умтити размышляет о завершении игровой карьеры.
Если до 10 сентября 31-летний француз не найдет себе новый клуб, он может прекратить выступления на профессиональном уровне.
С 1 июля Умтити находится в статусе свободного агента после истечения срока 2-летнего контракта с «Лиллем», в составе которого последний раз выходил на поле в январе 2024 года.
После двух операций на колене экс-защитник «Барселоны» задумывался о завершении карьеры еще в феврале.
Источник: L’Équipe
