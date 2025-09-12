«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)

Матео Кассьерра интересовал ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что армейцы хотели купить форварда «Зенита », но петербуржцы «отказались продавать Матео конкуренту за чемпионство».

28-летний колумбиец в этом сезоне принял участие в 6 матчах Мир РПЛ и 2 играх FONBET Кубка России, отметившись 7 голами. Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь .