24

«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)

Матео Кассьерра интересовал ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что армейцы хотели купить форварда «Зенита», но петербуржцы «отказались продавать Матео конкуренту за чемпионство».

28-летний колумбиец в этом сезоне принял участие в 6 матчах Мир РПЛ и 2 играх FONBET Кубка России, отметившись 7 голами. Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Иван Карпов
