«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)
Матео Кассьерра интересовал ЦСКА.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что армейцы хотели купить форварда «Зенита», но петербуржцы «отказались продавать Матео конкуренту за чемпионство».
28-летний колумбиец в этом сезоне принял участие в 6 матчах Мир РПЛ и 2 играх FONBET Кубка России, отметившись 7 голами. Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
