У Кассьерры 7 голов и ассист в 8 играх сезона за «Зенит»

Матео Кассьерра совершил 8 результативных действий в 8 матчах сезона.

Сегодня нападающий «Зенита» поразил ворота «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм).

В общей сложности колумбиец провел за петербуржцев 8 матчей в текущем сезоне и забил 7 голов, а также отдал голевой пас. Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь .