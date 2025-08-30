У Кассьерры 7 голов и ассист в 8 играх сезона за «Зенит»
Матео Кассьерра совершил 8 результативных действий в 8 матчах сезона.
Сегодня нападающий «Зенита» поразил ворота «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм).
В общей сложности колумбиец провел за петербуржцев 8 матчей в текущем сезоне и забил 7 голов, а также отдал голевой пас. Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.
