Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена
Омар Мармуш пропустит манчестерское дерби из-за травмы.
Нападающий «Манчестер Сити» получил травму колена в матче сборных Египта и Буркина-Фасо в квалификации ЧМ-2026 (0:0) и был заменен на 9-й минуте.
«Горожане» сообщили, что первые обследования, проведенные в Египте, показали, что футболист не сможет принять участие в игре против «Манчестер Юнайтед» 14 сентября.
Форвард пройдет дополнительные тесты в Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
