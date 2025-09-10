Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена

Омар Мармуш пропустит манчестерское дерби из-за травмы.

Нападающий «Манчестер Сити » получил травму колена в матче сборных Египта и Буркина-Фасо в квалификации ЧМ-2026 (0:0) и был заменен на 9-й минуте.

«Горожане» сообщили, что первые обследования, проведенные в Египте, показали, что футболист не сможет принять участие в игре против «Манчестер Юнайтед » 14 сентября.

Форвард пройдет дополнительные тесты в Англии.

